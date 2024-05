Kylian Mbappé hét évet töltött a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germainnél, így a párizsi szurkolók méltóképp búcsúztak a világbajnok támadótól, aki az utolsó mérkőzésén lépett pályára hazai környezetben, a Parc des Princes-ben. Az ellenfél a Toulouse volt, amely 3-1-re győzött idegenben, így kissé elrontva a búcsút. A drukkerek hatalmas Mbappé-tifót feszítettek ki a lelátókra a találkozót előtt, amire a 25 éves támadó is érzelmesen reagált.

A 8. percben a kapusa indításából szerzett nem akármilyen gólt Mbappé, majd a találatát követően a cserepadon ülő Keylor Navashoz szaladt ki ünnepelni, aki az idény végén szintén távozik a PSG-től. Nagyon szép gesztus volt a párizsiak legeredményesebb játékosától. A világbajnok francia támadó félelmetes formát produkál a 2023/24-es szezonban, minden sorozatot figyelembe véve 47 meccsen 44 gólt és 10 gólpasszt jegyzett.

Íme a gól

Mbappe’s last goal for his academy club PSG is class pic.twitter.com/JH6cLtoUOX