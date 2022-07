A 31 éves Georginio Wijnaldum távozni szeretne a Paris Saint-Germain csapatától. A PSV Eindhoven szeretné visszakapni a középpályást, de belátja, hogy az üzlet nagyon bonyolult.

A holland válogatott Georginio Wijnaldum tavaly nyáron távozott a Liverpooltól a Paris Saint-Germain kedvéért. A középpályás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a PSG-nél debütáló szezonjában csak kiegészítő játékos volt.

