A 76. percben félbeszakították vasárnap este a Nice-Olympique Marseille mérkőzést a francia labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában, miután a hazai szurkolók a pályára özönlöttek.

A helyi drukkerek a mérkőzés alatt többször vizes palackokat dobtak a pályára, majd a hajrára fordulva egy ilyennel eltalálták Dimitri Payet-t, a vendégek támadóját, aki a földről felkelve visszadobta közéjük a palackot.

Erre a nézők dühödten megrohamozták a játékteret, mire a játékvezető félbeszakította a meccset és beküldte a játékosokat az öltözőbe.

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u