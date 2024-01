A szerb középpályás karrierje során megfordult a Chelsea, a Manchester United és a Roma csapatánál is, jelenleg pedig a francia elsőosztályú Rennes csapatánál játszik.



Matic nagy reményekkel érkezett a klubhoz, a játékára alapvetően nem is lehet panasz, viszont ő és családja egyszerűen képtelenek megszokni az észak-francia életet, ezért a játékos távozni szeretne.

Kérője is lenne, ugyanis a rosszul startoló Lyon szívesen fogadná őt soraiban. A játékos is hajlana a váltásra, azonban a Rennes nem szívesen engedi el, és már két ajánlatot is elutasítottak.

Matic azonban úgy döntött, kiharcolja a távozását, így drasztikus lépésre szánta el magát: kiürítette öltözőszekrényét és kilépett a csapat WhatsApp csoportjából, egyértelművé téve, hogy nem kíván a keret része maradni.

Nem az első hasonló eset, ugyanis már José Mourinho is beszámolt arról, milyen idegesítően viselkedett Matic, utolsó római hónapjaiban.

Fotó: Maria Jose Segovia/DeFodi Images via Getty Images