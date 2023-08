Ousmane Dembélé idén nyáron nagy meglepetésre távozott Barcelonából és a pénzt választva Párizs felé vette az irányt.



A szélső meg is érkezett a csapathoz, ahol már első meccsét is lejátszotta. Hátra volt viszont még az ilyenkor szokásos beavatási ceremónia, ahol több játékos – köztük Kylian Mbappé is – kicsit messzire ment.

Ahogyan sok más klubnál, itt is az a szokás, hogy az új érkező énekel a csapattársaknak. Ez a feladat várt Dembélére is, aminek kapcsán Kylian Mbappé kezdett el szurkálódni:

„Barcelonából jössz, miért nem énekelsz?” – kezdte a csatár, majd csapattársa, a Foot Mercato szerint Lucas Hernandez folytatta: „Hogyan tudna egy olyan szaros csapat, mint a Barcelona, megtanítani énekelni?”

This video has gone viral in which it appears to be Lucas Hernandez laughing at Barcelona:



Mbappe, to Dembele: "You come from Barcelona, why don't you sing?"

Lucas: How can Barcelona, a shit team, teach you to sing?



