A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Mauricio Pochettino a múlt szombati sajtótájékoztatón beszélt Sergio Ramos jelenlegi helyzetéről.

Vajon Ramos ott lesz-e a keretben a Real Madrid elleni mérkőzésen? Vasárnap még nem edzett a csapattal, és kihagyta az utolsó hét meccset. Pochettino utalt arra, hogy lehet ott lesz a keretben Ramos a régi csapata ellen, de biztosan nem ez lesz álmai visszatérése.

Sergio Ramos: A Real Madrid legendája

Bármi is történik Ramosszal, még egyik fél sem dobta be a törölközőt, és az teljesen egyértelmű, hogy az Santiago Bernabeu közönségének itt az ideje, hogy megmutassák szeretetüket és tiszteletüket egy olyan játékos iránt, aki egy Real Madrid legenda és aki nem tudott úgy elbúcsúzni a klubtól, ahogy szeretett volna. Ez részben az ő hibája volt, de ez nem von le abból, hogy a Real Madrid szurkolótábora szemében legenda, és ez minden mást felülmúl. A helyzet egyik félnek sem könnyű. A PSG számára Ramos szerződtetése szerencsejáték volt Leonardo részéről, amiről tudták, ha nem jön be, akkor hallgathatják a kritikákat, de Ramos sem akarja fanyarul befejezni ragyogó pályafutását.

Azonban nem akarnak elsietni semmit, és kivárnak a szezon végéig, hogy megtalálják a legjobb megoldást. Ramos kétéves szerződést írt alá, Franciaországban pedig nem engedélyezettek az egyoldalú felmondási záradékok, így ha a PSG véget akarna vetni Sergio párizsi korszakának, ki kellene fizetniük a megállapodás második évét.

Forrás: marca.com

Borítókép és fotók: ehSan /Twitter