Sergio Ramos hosszabbítása a PSG-vel továbbra is rejtély, bár a legutóbbi megnyilvánulások inkább arra engednek következtetni, hogy folytatják a közös munkát.

Az andalúz védő, aki ebben a szezonban a Galtier kulcsjátékosa volt, "profitálhat" Milan Skriniar hátsérüléséből, akit a héten műtöttek meg Franciaországban, és akivel a párizsiaknak elvi megállapodásuk van arról, hogy szerződtetik. A szlovák sérülése ugyanis kihathat a következő szezon elejére is. Mivel Kimpembe legalább novemberig sérült, Skriniar pedig lábadozik, jelentősen megnőtt az esélye annak, hogy Ramos meghosszabbítja szerződését. Ugyanakkor, mint azt a klub által megkérdezett források az AS-nek megerősítették, egyelőre nincs ajánlat a szerződéshosszabbításra, és a tárgyalások várhatóan júniusig nem is fognak intenzívebbé válni.

Al Khelaïfi és Luis Campos is nagyon elégedett volt Ramos teljesítményével a Bayern München elleni meccsen, ami elengedhetetlen feltétele annak, hogy a klubnál elkezdjenek gondolkodni a maradásán. A sérülések miatt felejthető első év után újra jó úton halad Ramos Párizsban, az öltözőben vezető szerepet tölt be, és erről a számok is tanúskodnak.

Ebben a szezonban Ramos 39 alkalommal lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, és négy gólt szerzett, három gólpasszt és egy asszisztot adott. A korábbi Real Madrid játékos jól érzi magát a PSG-nél, elnyerte az öltöző nehézfiúinak bizalmát. Ramos hosszabbítása, amennyiben lesz ajánlat és mindkét fél egyetért, alacsonyabb fizetésért lenne, mint amennyit jelenleg keres. A PSG-t ugyanis a Financial Fair-Play figyeli, a klub pedig jelentősen csökkenteni akarja a bérköltséget.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images