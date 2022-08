A PSG sztárja, Kylian Mbappe az elmúlt években a világ egyik legjobb játékosává vált, de a Messihez és Neymarhoz való hozzáállása miatt sokakban kérdőjelek vetődtek fel. Köztük van Wayne Rooney is, aki erős kritikát fogalmazott meg a franciával kapcsolatban.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a PSG Montepllier elleni meccse után az öltözőben szét kellett választani Neymart és Kylian Mbappét. A két játékos amiatt kapott össze, hogy miután Mbappé kihagyott egy büntetőt, a következőhöz Neymar állt oda.

Mbappé azonban nemcsak brazil társával akaszkodott össze, hanem Lionel Messivel is, akit még pályán lökött meg azt követően, hogy az argentin nem tudta átadni neki a labdát. Nemrég előkerült egy felvétel, amin jól látszik, hogy a történtek a hétszeres aranylabdást is alaposan meglepték.

Pero qué hace Mbappé? La uña de Messi tiene más historia que él.



pic.twitter.com/ViQPyrzaEe — Xavi (@LaEraXavi) August 14, 2022



Már korábban is voltak olyan hírek, hogy Mbappé nincs összhangban a társaival, ez pedig csak olaj volt a tűzre.

A Manchester United korábbi sztárja, Wayne Rooney is csípős kritikát fogalmazott meg Mbappéval és a viselkedésével kapcsolatban.



„Egy 23 éves játékos fogja magát, és meglöki Messit” – mondta a Depar Sportsnak.



„Életemben nem láttam nagyobb egót. Valakinek emlékeztetnie kellene Mbappét , hogy Messi 23 éves korában már négy Aranylabdát nyert” – tette hozzá.



Rooney szavai nagy port kavartak a közösségi médiában, de a legtöbb felhasználó egyetértett abban, hogy Mbappé viselkedése tiszteletlen volt Messivel szemben.

Borítókép: Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images