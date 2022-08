Úgy tűnik, a tavalyi sérülésekkel sújtott szezonja után, Sergio Ramos idén jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy újra visszanyerje régi formáját.



A Real Madrid korábbi játékosa bevallotta, nagyon jól érzi magát a PSG-nél, és élvezi, hogy újra lehetőséget kap.



„Nagyon jól vagyok, most elmondhatom, hogy jól érzem magam és boldog vagyok" - mondta Ramos a Ruiz Club - Free Ligue 1 YouTube-csatornának adott interjújában.



„Amikor az ember pályára lép, mindent másképp lát. A végén alkalmazkodik, és jó átélni az élményeket és megismerni más kultúrákat. Párizsban nagyon jól fogadtak engem a szurkolók és az emberek, ezért nagyon boldog vagyok, hogy megtapasztalhatom más országok szeretetét."



A PSG ebben a szezonban 3 győzelemmel kezdett, majd hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Monacóval. Ramos úgy véli ez azt jelzi, hogy a csapatnak tovább kell fejlődnie.



„A végén megmutatkozik, hogy nincsenek könnyű ellenfelek, úgy tűnik, bármelyik ellenfelet le tudod győzni, de a csapatok megnehezítik a dolgod. Az a fontos, hogy továbbra is nyerjünk. Szerettük volna megszerezni mind a három pontot, de nem így történt.”



„Vannak dolgok, amelyekben csapatként folyamatosan fejlődnünk kell, és folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Egyáltalán nem vagyok elégedett, de a visszatérés, mindig pozitív.”



„Folyamatosan fejlődnünk kell, és mindig gondolnunk kell a következő meccsre."



Ramos kijelentette, hogy jól érzi magát a háromfős védelemben, amelyet Christophe Galtier edző a nyár eleji kinevezését követően alakított ki.



„Jól érzem magam, ez egy olyan formáció, amelyen az előszezon kezdete óta dolgozunk" - jegyezte meg Ramos.



„Kényelmesen érezzük magunkat, ha ezt a biztonságot és a védekezési stabilitást megadjuk az elöl lévőknek. Apránként jobban megismerjük egymást, kiaknázzuk védekező erényeinket, hogy elől is hasznot tudjunk húzni belőle."





Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Images