Sergio Ramos elismerte, a PSG-nél töltött első szezonjában elgondolkodott azon, vajon jó döntést hozott-e.

A Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Bayern München ellen lép pályára. A párharc első mérkőzése előtt a párizsiak játékosa, Segio Ramos vallott arról, hogy a klubnál töltött első másfél éve milyen nehézségeket tartogatott számára. A spanyol játékos sérülései miatt az előző szezonból sokat kihagyott, ám a 2022/23-as évadban kulcsjátékossá vált. Ramos nemrég arról mesélt, most kezdi azt érezni, hogy jól döntött, amikor Párizsba igazolt.



„A Real Madridból való távozás nyilvánvalóan nagyon nagy változás volt" - mondta az UEFA.com-nak. Mindig az a célom, hogy nyerjek. Ez sokszor sikerült a Real Madriddal, de úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség a környezetváltásra és arra, hogy megpróbáljak segíteni egy olyan csapatnak, mint a PSG.”



„Eleinte minden nagyon nehéz volt. Nem könnyű otthont találni és letelepedni, pláne, négy gyerekkel. Miután megtettem ezt a hatalmas lépést, minden rosszra fordult. Megsérültem, nehezen ment a felépülés és az új edzőhöz, csapattársakhoz, és rendszerhez való alkalmazkodás.”



„Kételkedni kezdtem benne, hogy helyesen cselekedtem-e, de a karrieremet mindig is a következetesség, a kitartás és a kemény munka határozta meg. Tovább harcoltam és ez értelmet adott a jövőnek. Eleinte kicsit nehéz volt a folyamat, de minden sikerült” – fejtette ki, majd arra is kitért, mindent megtesz azért, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját a PSG-vel.



"Sok sztár van a csapatban, akik közül néhányan a világ legjobbja közé tartoznak. A győzelemhez azonban az is kell, hogy mindenki egy célért hajtson. A győzelem akkor jön létre, ha a személyek elengedik az egojukat.”



„Az a cél ebben a szezonban, hogy összefogjunk, kihozzuk magunkból a legjobbunkat és csapatként kiegyensúlyozottak maradjunk.”



"A futballban nem mindig a legjobb csapat nyer, de annyit mondhatok, úgy érzem, ott vagyok, ahol lenni szeretnék. Egy olyan klubnál játszom, amelynek nagyon szeretném elhódítani a Bajnokok Ligáját. Ki akarom hozni a maximumot abból, ami még maradt a karrieremből” – zárta szavait.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images