Neymar 2025-ig meghosszabbította szerződését a Paris Saint-Germainnel - jelentette be szombaton a francia futballklub.

A kontraktus megtoldásának pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

.@PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.



