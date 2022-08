Pochettino a klub történetének egyik, ha nem a legjobb keretével dolgozhatott, a Bajnokok Ligája serleget azonban mégsem sikerült elhódítaniuk.

A „kudarcos” BL-szezont követően az argentin szakvezető munkáját megköszönték, sok forrásból pedig azt lehetett hallani, hogy Mbappé szerződéshosszabbításának egyik feltétele volt, hogy az edző távozzon.

Ezt maga a játékos is többször cáfolta, az érintett, azaz Pochettino azonban eddig nem szólalt fel az ügyben, írja a goal.com.

A menedzser most egy argentin médiumnak, az Infobae-nek adott interjút: „Amit gondolok, hogy a PSG minden tőle telhetőt megtett, hogy megtartsa Kyliant, én pedig ezzel teljesen egyetértettem.”



„Ő a világ egyik legjobb játékosa és úgy gondoltam, a PSG-nek minden lehetősége megvan arra, hogy meggyőzze őt a maradásról. Nem gondolom viszont, hogy ő találta volna ki azt az új sportprojektet, aminek keretében nekem is távoznom kellett.”



„A döntéshozó, azaz esetünkben az elnök számára az volt a legkényelmesebb, hogy egy új arc vezesse ezt a projektet.”

Pochettino továbbá beszélt arról is, hogy számára Lionel Messi a világon a legjobb, illetve hogy véleménye szerint nem végzett rossz munkát Párizsban, viszont a vezetőség kudarcként élte meg, hogy nem tudtak BL-t nyerni.

