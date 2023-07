Donato Di Campli, a PSG olasz játékosának, Marco Verrattinak az ügynöke a Relevónak tálalt ki arról, miként akadályozta meg a francia klub azt, hogy védence a Barcelonához igazoljon.



„Párizsban a játékosok börtönben vannak, soha nem teheted, amit szeretnél, csak, ami a klub érdekeit képviseli.”

„Mindig zsarolással próbálnak érvényesülni. 2017-ben úgy döntöttünk Marcóval, hogy Barcelonába megyünk. Ez nyilvánvalóan nem tetszett Al Khelaifi-nek, aki még azt is mondta nekem, hogy ha továbbra is erőltetem ezt, el fogok tűnni Verratti mellől.”

„Ez később így is történt. Biztos vagyok benne, hogy Marco megijedt, ezért menesztett. Nem fogja sosem beismerni, de így volt.”

A középpályás volt ügynöke a Neymar transzferrel kapcsolatban is összetűzésbe került az arabokkal.

„Verratti a megérkezése napjától börtönben volt. Amikor a Barcelonával tárgyaltunk, többször is megkereste őt a PSG, akik elmondták, hogy le fogják igazolni Neymart és projektet építenek köré. Ha bárki szembe megy velük ezen az úton, azt személyes támadásnak veszik.”

„Josep Maria Bartomeu akkoriban folyamatosan hívta a PSG elnökét, de az sosem vette fel neki. Csak a pénz érdekli őket, ez egy olyan klub, amelynek nincs lelke. Nem hagyják távozni a sztárokat, mert az elnök úgy gondolja, minden megvásárolható pénzen, és így megfogják majd hódítani a világot. Azóta jól látszik, hogy ez nem így működik…”

Marco Verratti egyébként 2016-ban és 2017-ben is szeretett volna a Barcelonához menni, végül 2017-ben menesztette ügynökét, ezzel párhuzamosan pedig ez a vonal is elapadt. Arról sosem került ki infomáció, hogy miért menesztette éppen akkor Di Camplit, de ha igaz, amit az ügynök állít, az finoman szólva is aggasztó.

Valamelyest hasonló helyzetben találta most Kylian Mbappé is magát, aki jövő nyáron távozna, de a klub ezt nem hagyja neki, csak bizonyos feltételek teljesülésével.

