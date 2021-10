Az Olympique Lyon női labdarúgócsapatába 21 hónappal a sérülését követően kedden visszatérhet a 2018-as aranylabdás Ada Hegerberg.

A 26 esztendős támadó jobb térdében tavaly januárban edzésen szakadt el a keresztszalag, ezt követően térhet vissza a pályára a svéd Häcken elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - mondta a csapat edzője, Sonia Bompastor.

"Örülünk, hogy Ada ismét velünk tart ilyen hosszú idő után" - fogalmazott a tréner, hozzáfűzve: nem aggódnak Hegerberg bevetése miatt, mivel mentálisan és fizikailag is kiváló állapotban van, ugyanakkor türelmesen építik be ismét a csapatba.



A Lyon hétszer nyerte meg a legrangosabb női klubsorozatot - ezzel csúcstartó -, Hegerberg ebből öt sikernek volt részese. Emellett - a többi között - hat francia bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal, amelyben több mint 200 gólt szerzett tétmérkőzéseken. Mesterhármast ért el például a két évvel ezelőtti budapesti BL-döntőben, amelyben a jelenleg kölcsönben az amerikai OL Reignben szereplő budapesti születésű Marozsán Dzsenifer is betalált.

