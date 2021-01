A Paris Saint-Germain brazil világsztárja, a 28 éves Neymar elismeri, hogy a kritikák miatt fontolóra vette már többször is, hogy szögre akasztja a stoplist.

Sport365.hu - Neymar már nem szupersztár, sokkal inkább celeb Hackerek támadták meg az FC Barcelona Twitter-oldalát, és ha már sikerült feltörniük a fiókot, be is jelentették a legújabb igazolást Neymar személyében. "Üdv, mi az OurMine vagyunk. Ez immáron már a második alkalom, javult a biztonság ugyan, de még mindig nem százszázalékos. Amennyiben szeretne javítani oldala biztonságán, keressen minket" - került ki először a figyelmeztető üzenet.

A Paris Saint-Germain támadóját gyakran kritizálják a pályán kívüli tevékenységei miatt, de a pályán való hozzáállása sem tetszik mindenkinek. Neymar most a Gaffer újságnak vallotta be, hogy nagyon is megérintik őt a kritikák.

„Soha nem fogom elveszíteni a futball iránti szenvedélyemet, de voltak olyan pillanataim, amikor abba akartam hagyni a futballt. Voltak olyan pontjaim a karrieremben, ahol feltettem magamnak a kérdést, miért kellene folytatnom, ha nem tetszik nekik, amit csinálok? Régebben boldogan mentem haza. A futball iránti szeretet és mindezek a dolgok megnyugtattak és visszahúztak a valóságba. Rájöttem, hogy nagyon szerencsés vagyok.”



Fotó: Xavier Laine/Getty Images



Neymar ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nagyon érétkeli, amit elért a kemény munkájának köszönhetően.

„Sok mindent elértem a karrierem során, ami hihetetlenül boldoggá tett engem és a családomat. A debütálásom Santosban, vagy az első címem ott. Kiskorom óta az volt az álmom, hogy a Barcelonában játszak, megnyerni a Bajnokok Ligáját és a Párizsba való igazolásom is álomszerű. Ezek a pillanatok mindig különlegesek lesznek számomra.”



Fotó: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Xavier Laine/Getty Images