Neymar, a Paris Saint-Germain brazil labdarúgója pénteken cáfolta, hogy napokig tartó óévbúcsúztató bulit rendezett ötszáz ember részvételével.

"A családommal és a barátaimmal ünnepeltem. A koronavírus-járvány miatt mindenkit megvizsgáltak és ügyeltünk a távolságtartásra" - mondta videóüzenetében a 28 éves csatár. Neymar közösségi oldalán látható volt az ünnepi asztal is, amely körül csak minden második széken ültek vendégek.



"Vacsora itthon, távolság a székek között és ez nem ötszáz embernek szól" - nyomatékosította.



Közelmúltbeli brazil médiabeszámolók szerint a futballista napokig tartó mulatságot rendezett több száz ember részvételével a Mangaratibában található tengerparti villájában. A jelentések felháborodást váltottak ki, az egyik legismertebb szakíró, Juca Kfouri például úgy fogalmazott: Neymar gúnyt űz a körülbelül 195 ezer brazil koronavírus-áldozat családjából.



A futballistát az ügyészség is megkereste, hogy adjon magyarázatot a járvány terjedését elősegítő buli szervezéséről.



Brazília a fertőzések számában a harmadik, a halálesetek számában pedig a második helyen áll a világon. A válságos helyzet miatt a riói tengerparton, a Copacabanán is lemondták a hagyományos szilveszteri ünnepségeket.

Borítókép: twitter.com