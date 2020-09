A L'Équipe értesülései szerint Neymar, Ángel di María és Leandro Paredes is elkapta a koronavírust.

Bár a PSG hivatalos twitterjén bejelentette, hogy 3 játékosa megfertőződött, azt azonban nem erősítette meg, hogy valóban a francia lap által megnevezett labdarúgókról van szó.

A Bajnokok Ligája sorozat lezárultával a francia csapat tagjai pihenőt kaptak, amit a 3 említett játékos Ibizán töltött. A spanyol szigeten rendkívül magas a fertőzöttek aránya, így könnyen lehet, hogy valóban Neymárék produkáltak pozitív mintát a szerda reggeli szűrésen.

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days.