Joan Laporta arra utalt egy nemrégi nyilatkozatában, hogy Lionel Messi csak a pénzért igazolt a Paris Saint-Germainhoz. A Barcelona egykori szupersztárja a hírek szerint egyáltalán nem örül az elnök megjegyzéseinek.

Lionel Messi tavaly nyáron hagyta el a Barcelonát. A hivatalos magyarázat szerint a klub nem tudta bejegyeztetni a játékos új szerződését a La Liga fizetési sapkája miatt. Az argentin ehelyett a Paris Saint-Germainben kötött ki, de már többször pletyka szinten felmerült Messi visszatérése.

Nemrég Joan Laporta, a Barcelona elnöke beszélt erről a lehetőségről.

„Mindannyian szerettük volna, ha itt fejezi be a pályafutását, de a La Liga fair play szabályai és a PSG ajánlata miatt ez nem történhetett meg. Ha egy nap vissza akar térni, az csak ingyen történhet meg. A sportstábnak pedig el kell döntenie, hogy beleillik-e az új projektbe vagy sem.”

A Marca értesülései szerint Messi édesapját, Jorge Messit bosszantja, hogy Laporta ennyit beszél a klubváltásról. Az apa állítólag felhívta Laportát, és megkérte, hogy ne beszéljen többé a fiáról. A 34 éves játékost is idegesíti a kialakult helyzet, főleg, hogy Laporta azt hajtja, hogy csak a pénzért igazolt a PSG-hez. Messit is becsapta Laporta, aki folyamatosan hangoztatta, hogy a Barcelona mindent megtett azért, hogy megtartsa őt. Laporta is azzal az ígérettel ment az elnökválasztásra, hogy megtartja Messit, és kérte a játékos támogatását, amit meg is kapott. Minden jónak tűnt, de amikor Messi augusztus elején visszatért Katalóniába, hogy meghosszabbítsa szerződését a helyszínen azt az üzenetet kapta, hogy ez nem fog megtörténni.

Az újság azt írja, Messi mindig is nyitott volt a Barcelonába való visszatérésre, de addig nehéz lesz, míg Laporta az elnök.

Borítókép és fotók: Glenn Gervot/Icon Sportswire a Getty Images