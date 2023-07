Kylian Mbappé esetleges klubváltása mellett a nyár egyik slágertémája Harry Kane. A Tottenham 29 éves támadója iránt a Bayern és a Manchester United is érdeklődött.



Ebbe a párharcba beszáll a PSG is, méghozzá korábbi játékosuk felvetésére. Messi két évet töltött a francia fővárosban, bár igazán új otthonra lelnie nem sikerült. Hiába játszott együtt Neymarral és Mbappéval, a Bajnokok Ligája trófeáját nem sikerült elhódítania.



Az argentin futballista szerint, ha a párizsiak tovább szeretnék erősíteni keretüket, hozzák el Londonból Harry Kane-t.



Az angol válogatott csatár szerződése még egy évig szól, ha klubja pénzt akar érte kapni, akkor most kell eladnia. Arról írtak korábban, hogy Münchenben már a családja lakásokat néz, bár voltak olyan pletykák is, hogy szívesen maradna a Premier League-ben.







Mbappé lehetséges kiesésével pedig Párizsban is elkéne egy támadó.



