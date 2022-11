Sajtóhírek szerint nagy az esély arra, hogy Lionel Messi még egy darabig a PSG-nél marad.



Az elmúlt napokban a The Athletic arról számolt be, hogy az Inter Miaminál meg vannak győződve róla, hogy a 35 éves Lionel Messi csatlakozik hozzájuk a következő szezonban. Az argentin szerződése a szezon végén lejár, a PSG azonban annak ellenére szeretné megtartani őt, hogy a Barcelona is igényt tartana rá.



Most a francia L'Équipe írt arról, hogy Messi sokkal jobban érzi magát a franciáknál, mint a debütáló szezonjában, amikor csak nehezen tudott akklimatizálódni.



A hétszeres aranylabdás az utóbbi időben zseniális formában volt, és a lap szerint egyre elismertebb a csapat öltözőjében is. Emellett a játékos nagyon jó kapcsolatot ápol Christophe Galtier vezetőedzővel és Luís Campos sporttanácsadóval is. A beszámolók szerint Messi arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy nem akar nagy trófea nélkül távozni a PSG-től. Mivel a hazai bajnoki címeket már megnyerte, elsősorban a Bajnokok Ligájáról lehet szó.



Ez azt jelenti, hogy Messi meghosszabbíthatja szerződését, ha a PSG nem nyeri meg a tornát ebben a szezonban. A csatár azonban nem siet a döntéssel, mivel jelenleg a katari világbajnokságra koncentrál.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images