Bár az argentinok többször is kigúnyolták Kylian Mbappét a katari világbajnokságot követően, Lionel Messi szerint ez nem okozott problémát közte és a francia közt.



A 2022-es világbajnokság döntőjét az argentinok nyerték, azt követően, hogy tizenegyespárbajban legyőzték a franciákat. A győzelem után az argentinok játékosa, Emiliano Martinez többször is kigúnyolt a franciák sztárját, Kylian Mbappét.

Az esetet követően sokan úgy gondolták, hogy ez negatívan érintheti majd Mbappé Messivel való kapcsolatát, a hétszeres aranylabdás szerint azonban nem jöttek be ezek a jóslatok.



„Igen, beszéltünk a meccsről és az ünneplésről. Arról, hogyan éltek az emberek Argentínában azokban a napokon, amikor nyaraltam, és az ünnepségeinkről is. És semmi, semmi több, csak jó, nagyon jó” – mondta Messi Olének.



„Én is voltam a másik oldalon. Elvesztettem egy vb-döntőt és akkor nem akartam semmit tudni arról, hogy mi történt utána. Semmiről, aminek köze volt az akkori világbajnoksághoz. Ezért én sem akarok róla beszélni. De az igazság az, hogy Kyliannal nincs gond köztünk, épp ellenkezőleg” – tette hozzá.

Borítókép: Etsuo Hara/Getty Images