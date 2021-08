A hatszoros aranylabdás Lionel Messi csütörtökön edzett először új állomáshelyén, a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatában.

A 34 éves argentin csatár két nappal szerződtetésének bejelentését követően a párizsi egyesület edzőközpontjában találkozott új csapattársaival, de tőlük külön, egyéni edzésmunkát végzett. Messi legutóbb július 10-én, a Copa America döntőjében volt pályán, amelyen csapata 1-0-ra győzte le a házigazda brazil válogatottat. A PSG szombaton a Troyes vendégeként aratott 2-1-es győzelemmel kezdte a bajnoki idényt, a második fordulóban szombaton 21 órától a Strasbourg csapatát fogadja. Messi bemutatkozására azonban augusztus 29. előtt nem kerül sor, a fővárosiak akkor a negyedik fordulóban a Reimshez látogatnak.

