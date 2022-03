Lionel Messi karrierje új szakasza nehezen indult a Paris Saint-Germainben. Az argentin zseni a Barcelonától csatlakozott ingyen a francia csapathoz.

Ez a transzfer azért is történhetett meg, mert a Barcelona gazdasági helyzete nagyon rosszra fordult és nem engedhették maguknak, hogy meghosszabbítsák Messi szerződését. Kezdeti formája sem volt rossz, de elmaradt a földönkívüli teljesítmény, amit megszoktak tőle az emberek. Most azonban ismét csúcsformában. A Mundo Deportivo értesülései szerint Messi döntött, és a következő szezonban is Párizsban marad, annak ellenére, hogy pletykáltak a távozásáról. Apránként alkalmazkodott az új klubjához, és jó kapcsolatot ápol a játékosokkal és Mauricio Pochettinóval is.

Az egyetlen, ami nem tetszett Messinek, ahogy kezelte őt a francia média, hogy milyen szigorúak voltak vele, főleg a L'Equipe. Messi panaszt tett emiatt a klub stábjának.

