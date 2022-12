A PSG elnöke megerősítette, hogy a világbajnokság után tárgyalásokba kezdenek majd Lionel Messivel.



Lionel Messi jövőjéről gyakran találgatnak a világ számos pontján. Az argentin klasszist az utóbbi időben szóba hozták az MLS-ben szereplő Inter Miamival, és a Barcelonába való esetleges visszatéréséről is sokat cikkeztek. Az érdeklődök ellenére a PSG-nél még mindig reménykednek abban, hogy sikerül megtartaniuk a hétszeres aranylabdást.



A párizsi klub elnöke, Nasszer Al-Khelaifi a Sky Sportsnak nyilatkozva megerősítette, hogy januárban találkozik Messivel, hogy tárgyaljon vele a jövőjéről.



„Együtt megállapodtunk abban, hogy a világbajnokság után ülünk le. De mindkét fél – a mi csapatunk és ő is – nagyon boldog, szóval a világbajnokság után beszélünk” – mondta, majd kifejtette, hogy reméli az argentin maradását.



„Nagyon boldog, ezt látszik rajta a válogatottnál is. Ha egy játékos nem elégedett, látni lehet, hogy a teljesítménye nem lesz olyan jó a nemzeti csapatban. De ő fantasztikusan teljesített ebben a szezonban, rengeteg gólt és gólpasszt jegyzett a válogatottban és a klubban is.”

Borítókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images