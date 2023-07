Igyekszik felkészülni Kylian Mbappé távozására a Paris Saint-Germain együttese, akinek ultimátumot adtak: ha nem hosszabbítja meg jövőre lejáró szerződését, akkor még idén távoznia kell. Ha pedig távozik, akkor a hírek szerint Dusan Vlahovic lehet az, akivel pótolnák a francia klasszist.

Csakhogy még mielőtt ez megtörténhetett volna, a párizsi szurkolók egy csoportja egy molinót feszített ki a stadion előtt pózolva, amin az alábbi szöveg állt: „ha eljössz, levágjuk mindhárom ujjad.”

PSG Ultras’s message to Vlahovic :



“You come to Paris, we cut your three fingers off!“



This is because of a past “incident" where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory“. pic.twitter.com/zpL9bwQhEp