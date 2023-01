Egészen különleges az angol menedzser, Will Still története. A 30 éves vezetőedző semmilyen profi futballmúlttal nem rendelkezik, még csak edzői papírja sincs, minden tudását a Football Manager játékokból szerezte.

Still pár segédmenedzseri megbízást követően került a Reimshez, ahol tavaly októberétől irányítja a nagycsapatot. A Ligue 1-ben ugyanakkor feltétele a pozíció betöltésének az UEFA Pro Licence, így amíg azt nem szerzi meg, a klubja meccsenként 22 ezer dolláros büntetést kap miatta.

Mégis megéri foglalkoztatniuk a Messinél öt évvel fiatalabb menedzsert, ugyanis irányításával 12 meccses veretlenségi sorozatot tudnak maguk mögött, a 11. helyen állnak a tabellán, legutóbb pedig épp a PSG ellen ikszeltek.

„A klub azt mondta, készek befektetni a karrierembe addig, amíg nyerek.” – mondta Still a Daily Mail kérdésére.

A menedzser elmondta, Sir Alex Ferguson a példaképe, célja pedig az, hogy egy napon a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában edzősködhessen.

Reims manager Will Still got into coaching because of his love of Football Manager. He has only just turned 30.



Yesterday, Reims scored a 96th minute equaliser against PSG to go 12 games unbeaten in Ligue 1.



He is literally living all of our dreams... pic.twitter.com/xpupTYsM2V