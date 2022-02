A francia sajtó által a közelmúltban bejelentett közeledés a PSG részéről ismét sikertelen volt, nem tudták meggyőzni Kylian Mbappét a szerződéshosszabbításról.

Kylian Mbappé nem hosszabbít a PSG-vel, legalábbis jelenleg és a jelenlegi körülmények között nem. A hét elején az RMC azt mondta, hogy a játékos és klubja között jó irányba haladtak a dolgok, és Jérome Rothen, akiről tudjuk, hogy nagyon közel áll Mbappé környezetéhez, úgy ítélte meg, hogy 99%-ról 65%-ra változott az esélye annak, hogy Mbappé távozik Párizsból.

Mario Cortegana, a GOAL korábbi tudósítója és most a Marca újságírója szerint Kylian Mbappé visszautasította a katari tulajdonú klub által felajánlott utolsó szerződést is. A PSG még azt is belevette a szerződésbe, hogy 2023 nyarán távozhat, amennyiben szeretne, csak a katari világbajnokságon Mbappé még a francia klub színeiben játsszon.

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france.fr