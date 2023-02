Kylian Mbappé a közösségi oldalán keresztül köszöntötte fel Neymart.



Az elmúlt időszakban számos pletyka keringett arról, hogy a PSG egyes játékosai közt feszültség uralkodik. Ezek központjában rendszerint a Neymar és Kylian Mbappé közti kapcsolat állt. A Paris Saint-Germain az incidensek ellenére végig cáfolta a két játékos kapcsolatának megromlásáról szóló híreket, most pedig úgy tűnik, végleg fellélegezhetnek a párzsiak.



Neymar nemrég ünnepelte születésnapját, melyen számos csapattársa is részt vett. Bár a bulin Mbappé nem volt ott, megragadta az alkalmat és szívélyes üzenetben köszöntötte fel a brazilt.



„Boldog szülinapot művész! Élvezd ezt a napot!” – írta közösségi oldalán, melyhez egy közös képet is csatolt kettejükről.



Úgy tűnik, ha volt is némi feszültség a két labdarúgó közt, ez mára a múlté, ez pedig igazi örömhírt jelenthet a PSG-nek, amely fontos szakaszába lép a szezonnak.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images