Majdnem egy évnyi elhúzódó szappanopera után, szinte naponta új epizódokkal, Kylian Mbapppé megkönnyebbülhet és fellélegezhet. Több mint 100 újságíró kereste meg, hogy adjon egy sajtótájékoztatót, ezek közel rengeteget elutasítottak, de a MARCA-t nem.

Öt évvel ezelőtt azt mondtad, hogy egy szappanoperában vagy. Hol tart ez most, hiszen már a francia elnökkel is beszélget?

„Ez nagyon különleges. Soha nem gondoltam volna, hogy az új szerződésem miatt ilyen emberekkel fogok beszélni. Hihetetlen volt ilyen fontos emberekkel találkozni, de végül ez az én döntésem volt, és jó tanácsokkal láttak el. Csak jót tudok mondani… De ez csakis az én döntésem volt. Sokat gondoltam arról, mit is tegyek. Végül az országban szeretnék maradni, mert francia vagyok, és egy olyan projektben veszek részt a PSG új korszakában, ami fantasztikus. Szerintem ez egy jó döntés, mert ezt én hoztam.”

Sok szó esett arról hogy két évre ír alá plusz egy opció, ami nem kötelező. Van egy záradék a PSG elhagyására a világbajnokság után?

„Spanyolországban lehetnek ilyen záradékok, de Franciaországban nem. Őszintén szólva jelenleg csak az új szerződésemre és a következő szezonra gondolok. Nem akarok más dolgokra koncentrálni, mert mindenkit tisztelek. Ha nagyszerű játékos akarok lennie, akkor most tisztelnem kell a klubomat. Egyelőre a PSG játékosa vagyok.

Igen, őszinte leszek. Beszéltem a Liverpoollal, mert a piros édesanyám kedvenc színe, és szereti Liverpoolt. Miért? Nem tudom, kérdezd meg tőle (nevet). Néhány éve találkoztunk velük, amikor a Monaco játékosa voltam, egy nagyszerű klub. Most is beszéltünk velük egy rövid ideig, de nem sokáig… Végül a Real Madrid és a PSG között kellett dönteni. Mindenki tudja, hogy tavaly a Real Madridhoz akartam menni. Tavaly jó döntésnek éreztem a távozást, de most más a helyzet, mert szabadúszú francia vagyok, és tudom, fontos vagyok az ország számára, és ez nem csak a futballról, hanem az életedről is szól. A pályafutásom után is Franciaországban fogok élni a családommal és a barátaimmal. Az egyetlen dolog, amit tehetek, az az, hogy megköszönöm a Real Madrid szurkolóinak, az egész klubnak minden szeretetet amit adtam nekem, hihetetlen volt, mert még soha nem játszottam ott. 14 éves koromban csak egy hétig voltam Madridban, de egy csodálatos klubról van szó, és sok szerencsét kívánok nekik a Bajnokok Ligája döntőjében.”

Még mindig az az álma, hogy egyszer a Real Madridban játszhass?

„Úgy gondolom, hogy tiszteletlenség azt állítani, hogy az álmom, hogy a Real Madridban játszhassak, miután néhány napja aláírtam a szerződésem.”

De nem azt kérdezem, hogy megteszi-e vagy sem, hanem azt, hogy ez még mindig az álma.

„Az álmok rendben vannak, de ma csak az új szerződésemre, a jelenre koncentrálok. Soha nem tudhatod, mi történhet... Három évre szól a szerződésem, de pillanatnyilag a PSG-nél töltött évemre kell koncentrálnom.”

Apád mindig azt mondta, légy önmagad, hogy csinálja ezt, ha szupersztár vagy?

„Ezek különböző dolgok: lehetsz szupersztár és önmagad. Ez vagyok én. Önmagam vagyok. Tudom, hogy néha meg kell tennem pár dolgot a futball miatt, az üzletért, mert híres vagyok, de amikor hazamegyek egy normális srác vagyok. Kylian, aki a családjával élvezi a szabadidejét. Olyan vagyok, mint te, egy rendes srác.”

Azt mondták, Florentino küldött önnek egy Real Madrid mezt. Most mi lesz vele?

„Egyet sem kaptam. Szóval nem történik vele semmi.”

Úgy gondolja, hogy hibát követett el, például nemrégiben a madridi utazással?

„Nem volt hiba. Azért voltam Madridban, mert Achraf [Hakimi] azt mondta menjek vele. Valószínűleg újra megtenném. Nem azért mentem Madridba, hogy az emberek rólam beszéljenek. Achraffal barátokként jártunk ott, megpróbáltunk mindent megtenni, hogy ne vegyenek észre minket, de felismertek. De nem azért mentem Madridba, hogy mindenki ott lásson. Achraf úgy fizette az utat, hogy még a nevem sem volt ott direkt, és próbáltuk úgy csinálni, hogy ne lássanak meg, más neveket használtunk. Elmentem a szállodába, megpihentem, aztán ellátogattunk egy étterembe, ahol mindenki felismert. De ez az egész utazás Achraf miatt volt csak.”

Mi a véleménye azokról a vádakról, miszerint pénzért marad Párizsban?

„Kicsit szomorú vagyok, mert amióta elkezdtem futballozni, mindenkinek megmutattam, hogy imádok játszani. Mindig is a futballról, a címekről, a fontos meccsekről beszéltem, és soha nem a pénzről. Az emberek mondhatnak, amit akarnak, de aki ismer, tudja az igazságot. Mindenkivel beszéltem a Real Madridnál, beszéltem a PSG-vel, és tudják, hogy soha nem ejtettem szót a pénzről sem az elnökkel, sem Florentino Pérezzel, sem Nasser Al Khelaifival. Az ügyvédem beszélt egy kicsit a pénzről, ahogy anyám is, de én nem. Azért beszélek a sportról, mert a pályán beszélek. A számlámra érkezik a pénz, kicsit nézegetem, de nem érdekel. Azért vagyok itt, hogy címeket nyerjek, hogy megmutassam én vagyok a legjobb és boldog legyek. Azt hiszem, most az vagyok.”

A Bajnokok Ligája megszállottság vagy csak cél?

„Ez megszállottság számomra. Nem szabad félni a vereségtől és nem is tartok tőle. Lehet, hogy jövőre nyerem meg a Bajnokok Ligáját. Nyertem már világbajnokságot, remélem másodszorra is megfogom idén, de természetesen a Bajnokok Ligáját is akarom. Minden évben próbálkozom, és újra nekifutok.”

Mi történt Karim Benzemával és az Instagram-sztorijával?

„Igen, igen, láttam, hogy több Real Madrid játékos is posztolt dolgokat. Ezek előfordulnak, nincs mit mondanom. Természetesen, amikor csatlakozom majd a francia válogatotthoz, el fogom magyarázni Karimnak, hogy miért maradtam a PSG-nél, mert jó a kapcsolatunk.”

Azt mondta, hogy a legjobb akar lenni, mi kell ahhoz?

„Ahhoz, hogy a legjobb legyél, történelmet kell írni, egyéni és kollektív címeket kell nyerni, mert a futball nem csak címekről, hanem érzelmekről is szól. Ez nem csak a gólszerzésről vagy az Aranylabda vagy a Bajnokok Ligája megnyeréséről szól. Sok mindennek kell összeállnia a pályán és azon kívül is, például a tisztelet is egy fontos része.”



