A Real Madrid továbbra is gondolkodik egy bizonyos Paris Saint-Germain csatáron, Kylian Mbappén. Ezt Carlos Carpio a Marca című lapnak nyilatkozva is megerősítette: Florentino Pérez vágya még mindig Mbappé, aztán Mbappé és harmadszor is Mbappé" - mondta a héten a madridi lap Twitch-csatornáján.

A párizsi "hetes" jövője a legutóbbi nyilatkozatai ellenére korántsem egyértelmű. Szerződése a PSG-vel 2024-ben jár le, és egyelőre nem élt a 2025-ig szóló hosszabbítási opcióval. Amennyiben a helyzet így folytatódik, a Le Parisien máris arra figyelmeztetett, hogy a francia klub a nyáron Kylian Mbappé átigazolása mellett dönthet. A Real Madrid eközben csak nézőként figyel.

Néhány nappal ezelőtt Mbappé azért került reflektorfénybe, mert nyilvánosan kritizálta a PSG döntését, miszerint az ő beleegyezése nélkül használják a képét egy reklámkampányhoz.

„Kylian a pillanat hevében, a szívével beszélt, dühös volt. Úgy reagált, mint egy gyerek, aki a közösségi oldalakon született, mindenkinek megvan a maga módja a kommunikációra. Dühében felhívott, megértettem, mit érez, és azt mondtam neki: „most a pillanat hevében nincs itt a reakció ideje, hagyd, és lesz idő magyarázatot kérni”. Erre ő így válaszolt: „nem akarok várni, Ismerem a következményeket, és elfogadom őket" - mondta a francia Public Sénat csatornának adott interjúban.

„A PSG mindig PSG marad, akár ott van Kylian, akár nincs. A játékosok elmennek, a klub marad” – zárta az édesanyja.

Kétségtelen, hogy ez egy újabb bizonyíték a Kylian Mbappéval kapcsolatos párizsi feszültségeknek. Egy újabb epizód, amely csak tovább szítja a szappanoperát a jövője körül.

Borítókép: Xavier Laine/Getty Images