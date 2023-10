A PSG idegenben győzedelmeskedett, a Brest otthonából Mbappé duplájának köszönhetően hozták el a három pontot.



A francia játékos gólja után sportszerűtlennek tűnő gesztusaival intette csendre kritikusait, ez a gólöröm pedig nem nyerte el Luis Enrique tetszését.

„Nem szeretem ezeket a dolgokat, ez rossz energiákat közvetít. Jobb lenne, ha megpróbálná élvezni a pillanatot. Pozitív energiákat kell közvetítenünk, ez a dolgunk. Nem tudom, mi történt vele.” – mondta a meccset követően a spanyol.

PLEUREZ MERCI MBAPPÉ ICI ON CHAMBRE ET ON VA CONTINUER pic.twitter.com/NuD4BDaLNt