Miután megkapta a L'Equipe és a France Football által átadott, a 2022/2023-as szezon legjobb francia játékosának járó díjat, Mbappé interjút adott ennek a két médiumnak (még a sok vita kirobbanása előtt), amelyben elemezte a szezonját és kifejtette érzéseit.

A jövőjéről így nyilatkozott: „Okkal gondolhatom, hogy ez az utolsó szezonom a Ligue 1-ben? Nagyon egyszerű, sportoló vagyok, ha játszom, akkor azért, hogy nyerjek. És nem számít, kivel, nem számít a mezem, hogy hol, az év. Soha nem elégszem meg a győzelemmel. Elmegyek nyaralni, feltöltődöm, és azzal az éhséggel térek vissza, amit mindenki ismer. Mindig elégedetlen vagyok, ezért soha nem vagyok lenyűgözve attól, amit csinálok. Ez már az első kulcs ahhoz, hogy megértsem magam, mert mindent, amit teszek, azt mondom magamnak, hogy csináljuk újra, mert megy ez jobban is. Megvan bennem ez a győzelmi éhség. Nem akarok egy csapatban csak azért lenni, hogy részt vegyek benne. Ezért gondolják néha az emberek, hogy arrogáns vagyokA kudarctól sem félek, ez is része egy futballista pályafutásának. De mély meggyőződésem, hogy győzelemre születtem, és ezt mindenkinek meg akarom mutatni.”

Jelenlegi csapatával, a PSG-vel még mindig nem teljesült az a vágya, hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját: „Nem tudom, mi kell a PSG-nek ahhoz, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját, ezt nem nekem kell megválaszolnom. Azokkal az emberekkel kell beszélni, akik a csapatot alkotják, szervezik, akik ezt a klubot építik. Én csak megpróbálom a lehető legjobban végezni a munkámat. A Ligue 1-ben ötödik éve zsinórban a legjobb játékos és gólkirály voltam.”

Címek és gólok: „Sok mindenre büszke vagyok. Először is, hogy továbbra is címeket nyerünk. Bármilyen cím is legyen, ez a legnehezebb dolog, ezért küzd minden játékos. És természetesen örülök, hogy hoztam a szintemet, egy ötven gól körüli szezonnal. Voltak kiemelkedő pillanataim, teljesítményeim, bár úgy gondolom, hogy még mindig tudnék jobbat is.”

Mbappé úgy véli, hogy a Ligue 1-ben játszani, egy olyan bajnokságban, amely nem kelti fel mások érdeklődését, mint talán a Premier League vagy a LaLiga, nem segíti őt az Aranylabda szavazáson, de reméli, hogy egyszer megnyeri azt.

„Az emberek elbagatellizálják a teljesítményemet? Igen, de ugyanakkor nem hibáztatom őket. Franciaországban az emberek láttak felnőni, állandóan szem előtt vagyok, minden hétvégén a PSG-nél vagy a válogatottal. És évek óta rengeteg gólt lövök. Szóval az emberek számára ez kezd normális lenni. Soha nem panaszkodtam arra, hogy elbagatellizálják a teljesítményemet. Én magam is elbagatellizáltam azt, amit Messi, Cristiano Ronaldo vagy más nagy játékosok csináltak. Fiatal vagyok, és volt szerencsém megfigyelőnek lenni, nem is olyan régen. Azt hiszem, a PSG-nél játszani nem sokat segít, mert ez egy olyan csapat, amely megosztó. Így persze ez vonzza a pletykákat, de engem nem érdekel, mert tudom, mit és hogyan csinálok.”

Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images