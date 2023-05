A Paris Saint-Germain és Marquinhos pénteken megállapodott a szerződéshosszabbításról, amely 2028-ig megtartja a 29 éves védőt. Ennek következtében a brazil válogatott játékos valószínűleg a francia fővárosban tölti majd fénykorának hátralévő éveit.

A hosszabbítás bejelentése után Marquinhos a francia L'Equipe-nek nyilatkozott, és a PSG csapatkapitánya többek között arra a kérdésre is válaszolt, hogy miért döntött a szerződéshosszabbítás mellett.

„Az egész tárgyalási időszak alatt mindenki végiggondolta a különböző lehetőségeket. Számomra nagyon egyértelmű volt. Szuper erős kapcsolatom van a PSG-vel- A klub is megmutatta a tiszteletet és a bizalmat irántam. Az első opcióm mindig is az volt, hogy maradjak, hogy folytassam a kalandomat. Mindig is voltak céljaim, amiket itt akartam elérni, és nem akartam úgy távozni, hogy nem teljesítettem őket.”

Az egyik cél, amit Marquinhos valószínűleg meg akar nyerni, az a Bajnokok Ligája. A védő és a francia gigászok már közel álltak ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, hiszen 2020-ban eljutottak a döntőig, de ott elbuktak a Bayern München ellen. Ha ő lesz az a csapatkapitány, aki felemelheti a PSG első Bajnokok Ligája-diadalának trófeáját, az valószínűleg karrierje egyik csúcspillanata lesz.

A L'Equipe emellett arról is megkérdezte a védőt, hogy mennyit fejlődött a Párizsban eltöltött tíz év alatt. Marquinhos 2013-ban tinédzserként érkezett a francia fővárosba az AS Romától.

„Ez alatt a tíz év alatt voltak jó és rossz időszakaim is. Ezek tettek azzá a játékossá, aki ma vagyok. Ha van egy rossz pillanatod, az nagyon rányomja bélyegét egy játékos imázsára. Az emberek gyorsan elfelejtik mindazt, amit korábban a klubért tettünk. Ma a futball valóban a pillanatnak él. Ahogy mondtam, mindannyiunknak vannak hullámvölgyei, de meg kell őrizni a bátorságot és a tiszteletet a mez iránt, amit viselünk. Azt hiszem, egy kicsit megpecsételt a Bajnokok Ligájában elszenvedett vereség a tavalyi szezonban, és az elszalasztott lehetőség a világbajnokságon. A büntetőpárbaj előtt úgy gondolom, hogy nagyon jó tornám volt. Sajnos vannak gyenge pontjai az embernek a pályafutásában, és az emberek ezt szem előtt tartják."

Borítókép: Catherine Steenkeste/Getty Images