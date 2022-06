Emmanuel Macron francia elnök nem tagadja, hogy szívesen látná Zinedine Zidane-t a Ligue 1-ben.



A pletykák szerint a Paris Saint-Germain hamarosan kirúgja Mauricio Pochettinot, akinek a helyére Zinedine Zidane-t nézte ki. A hírekben azonban az is szerepel, hogy az egykori játékos a francia válogatott szövetségi kapitányi székéről álmodik.

A francia elnök, Emmanuel Macron nemrég beszélt Zidane-ról és arról is, szeretné, ha a szakember a francia bajnokságban szerepelne.



„Nem, nem beszéltem (Zidane-nal), de nagyon csodálom őt, mint játékost és mint edzőt. Három Bajnokok Ligája címet nyert a Real Madriddal, amit a mi klubjaink is szeretnének. Azt akarom, hogy visszatérjen és népszerűsítse Franciaországot” – mondta az RMC Sportnak.



„Remélem, a francia bajnokságra és Franciaországra gyakorolt hatást tekintve, hogy (Zidane) visszatér és egy nagy francia klubot vezet, az fantasztikus lenne. Az én szerepem az, hogy elmondjam, Franciaország fantasztikus nemzet a sport és a futball számára, és hogy vannak fantasztikus emberek, akik szeretik ezt a sportot” – tette hozzá.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images