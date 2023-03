A franciák üdvöskéjét évek óta folyamatosan összeboronálják a Real Madriddal, idén nyáron pedig könnyen lehet, hogy újabb szappanoperának lehetünk majd szemtanúi.



Ezek a híresztelések természetesen magához a játékoshoz is eljutnak, a hétvégi Nantes elleni győzelmet követően válaszolt is ezekre.

„Számomra megtiszteltetés, hogy itt játszhatok. Párizsból származom és különleges érzés a PSG-nél lenni.”

A támadót arról is kérdezték, elhagyná-e a klubot, ha az kiesik a BL-ből a Bayern ellen.

„Nem hiszem, hisz ha a jövőmet a BL-hez kötném, már rég messze járnék! Itt vagyok, boldog vagyok, és jelenleg máson sem jár az eszem, mint boldoggá tenni a PSG-szurkolókat.”

A francia játékos a hétvégén mindössze 24 évesen a PSG történetének legtöbb gólt szerző játékosává vált.

