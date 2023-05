Pár napja az egész európai sportsajtó attól zengett, hogy Lionel Messit felfüggesztette klubja, a PSG.



Ez a legtöbb médium szerint egyértelmű jele volt annak, hogy a két fél közt a kapcsolat teljesen megromlott, így az argentin távozása elkerülhetetlen.

Ennek mond ellent némileg a játékos közzétett nyilatkozata, amelyben elnézést kér csapattársaitól és aláveti magát a klub rendelkezéseinek.

„Azt hittem a meccsünk után szabadnapunk lesz, ahogy lenni szokott. A szaúdi túra már le volt szervezve és nem tudtam lemondani. Korábban már lemondtam egyszer. Szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól és várom, mi a klub terve velem.”

Leo Messi statement #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl