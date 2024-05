A La Gazzetta dello Sport információ szerint a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő és már bajnok Paris Saint-Germain a legesélyesebb arra, hogy megszerezze a Napoli nigériai válogatott támadóját, Victor Osimhent. A nápolyiak gólfelelősét több sztárcsapat is szívesen látná soraiban, azonban mivel Kylian Mbappé távozik a PSG-től és ezzel 200 millió eurót szabad pénzhet jut a párizsi csapat, így kézenfekvő lehet a 25 éves csatár szerződtetése, noha az biztos, hogy a dél-olasz együttes megkéri majd az árát.

PSG are in POLE POSITION to sign Victor Osimhen!



The player has a release clause of €130M.



(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/RsO98btb1K — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 14, 2024

Osimhen az előző szezonban 32 bajnokin szerzett 26 góljával oroszlánrészt vállalt a Napoli bajnoki címében, melyet 33 év után szerzett meg újra a Partenopei. Ebben az idényben - mint a klubjának is - visszaesett a telejsítménye, a Serie A-ban 24 meccsen 15-ször volt eredményes, de ezzel is a csapat legeredményesebb játékosa. A nápolyi együttes tavaly decemberben jelentette be, hogy hosszabbított Osimhennel, a hírek szerint pedig egy 130 millió eurós kivásárlási záradék is belekerült az új kontraktusába.

A nigériai futballista pletykák szerint már 2 Premier League-csapat megkeresését is visszautasította, amely minden bizonnyal a Manchester United és az Arsenal lehetett.

