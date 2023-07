Kylian Mbappé megszerzéséért többszázmilliós ajánlatot tett az Al Hilal, ám képviselői hiába utaztak a francia fővárosba, a támadó nem tárgyalt velük.



Még abba sem ment bele a világbajnok futballista, hogy egy év után távozhatna a madridiakhoz, ő ugyanis közvetlenül szeretne odaigazolni.







Viszont, ha már arra jártak az Al Hilaltól, megpróbálták Marco Verrattit megszerezni. A szaúdiak 30 millió eurós ajánlatot tettek a PSG-nek.



Ám hiába a klub érdeklődése – amellyel az olasznak már lenne megállapodása – jelenleg a párizsiak nem szeretnék elengedi a középpályásukat, akit a pályán és azon kívül is fontos láncszemnek tartanak, még ha időnként sérülések is hátráltatják.





Az olasz futballistáért az Atletico Madrid is érdeklődött, de hasonló ok miatt a matracosok szinte már letettek a megszerzéséről.



