Zlatan Ibrahimovic szerint Kylian Mbappé rosszul döntött, amikor a Real Madrid helyett a PSG-ben való maradást választotta.



A francia válogatott játékosa ezen a nyáron hosszú huzavona után döntött úgy, mégsem igazol a Real Madridhoz, hanem hosszabbít a Paris Saint Germainnal.

Zlatan Ibrahimovic nemrég beszélt a PSG sztárjátékosának választásáról és elárulta, szerinte Mbappénak a fejlődése érdekében inkább a spanyol klubhoz kellett volna igazolnia. A svéd veterán ugyanakkor nemcsak a játékost hibáztatja a történtekért, hanem annak szüleit is.



„A Párizsnak jó döntést hozott, de önmagának nem. Olyan helyzetbe hozta magát, hogy fontosabb lett, mint a klub. A gárda pedig odaadta neki ehhez a kulcsot. De te soha nem válhatsz nagyobbá a klubnál!” – mondta a Canal Plusnak, majd Mbappé szüleit is keményen bírálta.

„Ha egy gyerek megerősödik, könnyen tud pénzt keresni. Így a szülei ügyvédekké, ügynökökké, edzőkké válnak. Egyik dologból egy másik lesz. És ez a probléma.”



„Ilyenkor elveszted az önfegyelmedet és azt, aki vagy. Ma ezzel az új generációval, a szülők, az apa és az anya azt hiszik, hogy sztárok lettek. Az újságokban beszélnek. De kinek képzeled magad? Fogd be! A fiad játékos, az a dolga, hogy dolgozzon és fegyelmezett legyen” – zárta szavait.



A közelmúltban több média is beszámolt arról, hogy Mbappé megbánta a döntését, és távozni szeretne a PSG-től.



Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images