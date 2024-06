Az U21-es francia labdarúgó-válogatott irányító Thierry Henry megnevezte keretét a párizsi olimpiára. A 46 esztendős szakember az ötkarikás játékokhoz képest bivalyerős csapatot tudott összerakni, ám még így is azt mondta, rengeteg visszautasítást kapott a kluboktól, játékosoktól. Érthető, hiszen ezen a nyáron Európa-bajnokság is van, így az olyan sztárok, mint például Kylian Mbappé szóba sem jöhetett, hogy tagja legyen az olimpiai csapatnak, mégha hazai környezetben is lép majd pályára a francia korosztályos gárda.

Ám ha nem is a legnagyobb nevet vesszük alapul, voltak olyan pletykák, hogy a Chelsea-ből Malo Gusto és Benoit Badiashile, vagy akár az Arsenalos Wiliam Saliba is tagja lehet Henry keretének, ám mindhárom futballistát megakadályozta klubja abban, hogy részt vegyen az ötkarikás játékokon. Előbbi kettőt azért, mert Enzo Maresca szeretne minél több időt tölteni a játékosaival, megismerni őket és kialakítani a közös munkát, míg Mikel Arteta minden bizonnyal a sérülés veszélye miatt nem engedte el a PL egyik legjobb bekkjét.

Thierry Henry a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: "Legutóbb a suliban kaptam ennyi elutasítás vagy visszautasítást. Még tárgyalások sem történtek. Elmész, rákérdezel és egyből nemet kapsz, aztán mehetsz isten hírével" - fogalmazott a 46 esztendős tréner, aki nyilvánvalóan a hazai pálya miatt szeretett volna összerakni egy minél ütőképesebb, a közönség számára is csalogató és látványos focit játszó olimpiai keretet.

Noha a legnagyobb nevek kimaradtak, azért így is bivalyerős lett a csapat, amelynek a két 23 év feletti tagja az ex-Arsenalos Alexandre Lacazette és a Crystal Palace-ban az ebben a szezonban jó formában játszó Jean-Philippe Mateta. Továbbá meghívót kapott a PSG fiatal üdvöskéje, Warren Zaire-Emery is, de íme a teljes, 25 fős lista, amelyben még előfordulhatnak változások.

Kapusok: Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes, Robin Risser

Védők: Bafodé Diakité, Mazime Esteve, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kiliann Sildillia, Adrien Truffert, Leny Yoro

Középpályások: Maghnes Akliouche, Joris Chotard, Desiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khephran Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery

Támadók: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel