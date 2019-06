A Paris Saint-Germain nemrég kinevezett sportigazgatója, Leonardo nagyon szeretné Sergej Milinkovic-Savicot Párizsba csábítni.

Leonardo már az AC Milannál szerette volna megszerezni a spanyol születésű szerbet, de most komoly pénzügyi háttere is van ehhez, ezért is ajánlott a Lazionak 45 millió eurót plusz még 10-et különböző feltételek teljesülése esetén.

A Juventus szintén közelről figyeli Milinkovic-Savicot, mivel ő lenne B tervük, ha Paul Pogba átigazolás a kútba esne, jelenti a Corriere dello Sport. A Zebrák akár 60 milliót is hajlandóak lennének kiadni a 24 éves játékosért.

Fotó forrása: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images