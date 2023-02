Sajtóhírek szerint emberrablás és kínzás ügyében nyomoznak a PSG elnökével, vizsgálódnak, Nasser Al Khelaifivel szemben.



Az AS nemrég arról számolt be, hogy hétfőn három bírót neveztek ki Párizsban annak érdekében, hogy megvizsgálják a PSG elnökével szembeni vádakat, amellyel Tayeb Benabderrahmane illette őt.



A francia-algériai lobbista állításai szerint Khelaifi elrabolta és megkínozta őt, mivel olyan dokumentumok jutottak a birtokába, amelyek kompromittáló információkat tartalmaztak a PSG elnökéről.



Most több francia hírügynökség számolt be arról, hogy Benabderrahmane polgári jogi keresetet nyújtott be. Ez azt jelenti, hogy az állítólagos bűncselekményekkel kapcsolatban bírósági vizsgálatot fognak lefolytatni.

Borítókép: Liewig christian/Corbis via Getty Images