A PSG csapata a Ligue 1 hétvégi fordulójában 2-0-ra nyert a Le Havre csapata ellen, viszont nem volt olyan könnyű ez a találkozó nekik, mint ahogy az az eredményjelzőn látszik.



A párizsiak kapusát, Gigi Donnarummát kiállították, miután egy kirohanás következtében sikerült fejbe rúgnia az ellenfél játékosát, Josué Casimirt.

Donnarumma tried taking the strikers head off pic.twitter.com/Ywarn2xUtg

Az olasz hálóőr helyett Arnau Tenas állt be a PSG kapujába, aki mindenki meglepetésére remekül állta a sarat, és az emberhátrány ellenére nem kapott gólt.

Tenas a Barcelona akadémiáján nevelkedett, azonban a katalánoknál nem fért a tűz közelébe, ezért végül ingyen távozott. Ezt követően csapott le rá a PSG, ahol ez volt a bemutatkozó tétmeccse.

The squad congratulating Arnau Tenas for his great performance on his debut. pic.twitter.com/V8jYnMJ7r2