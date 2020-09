Újabb három koronavírusos esetet regisztráltak a Paris Saint-Germain futballklubnál, s közben kiderült, hogy a francia válogatott kapus, Steve Mandadna, valamint az Atlético Madrid sztárja, Diego Costa is elkapta a betegséget.

A Bajnokok Ligája-döntős francia klub ezúttal sem hozta nyilvánosságra az érintettek nevét. Korábban három játékos kapta el a vírust, a L'Equipe című lap szerint Neymar, Ángel Di María és Leandro Paredes a fertőzött. Hogy most kikről van szó, egyelőre nem lehet tudni.



A PSG a tervek szerint jövő csütörtökön játssza első bajnokiját, az ellenfél a Lens lesz. A pozitív tesztet produkált játékosok nem léphetnek pályára.



Közben csütörtökön este kiderült, hogy a francia válogatott második számú kapusa, Steve Mandanda (Olympique Marseille) is megbetegedett, így nem állhat a csapat rendelkezésére a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.



Az Atlético Madridnál is van két pozitív eset: Diego Costa és Santiago Arias akadt fenn a tesztelésen, mindketten a vakációjuk alatt kapták el a vírust. A spanyol klub közlése szerint a játékosok karanténban vannak és nincsenek tüneteik.

