Az elmúlt napokban nem lehetett úgy átnézni a sporthíreket, hogy Kylian Mbappé neve ne jött volna velünk szembe. A francia válogatott szövetségi kapitánya szerint azonban nincs ebben semmi különös.



Mbappé szinte mindig a reflektorfényben van. Ha épp nem a pályán nyújtott teljesítményével, akkor a jövőjével kapcsolatban kerül be a hírekbe.



A francia az elmúlt napokban a lehetséges klubváltásával hívta fel magára a figyelmet. Az ügyről most a francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps mondta el véleményét.



„Kylian az Kylian , azért , amit a pályán csinál, és azért, amit azon kívül tesz... Sokat beszélünk róla" - mondta Deschamps a Canal+-nak.



„Sokat beszélünk róla. De ez az ő hibája lenne? Nem negatív dolog azt mondani, hogy mi foglalkoztatja, logikus, hogy beszélünk róla.”



"A helyzetnek sokféle értelmezése lehet, lehetnek benne negatív és pozitív dolgok is. Sajnos manapság nagyon sokan azt hiszik, hogy tudják az igazságot, de távol állnak attól ” – zárta szavait.

