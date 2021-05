A Paris Saint-Germain megvédte címét a Francia Kupában, amelynek szerdai döntőjében 2-0-ra kerekedett a Monaco fölé.

A PSG 14. alkalommal nyerte meg a hazai kupasorozatot, amelyben további öt alkalommal volt döntős. Az együttes 2015 óta mindig bejutott a fináléba, és ott hat sikere mellett csak egyszer nem nyert, 2019-ben a Rennes tizenegyespárbajban bizonyult jobbnak nála.



A Monaco tizedszer volt döntős a Francia Kupában, amelyet ötször nyert meg - legutóbb 1991-ben -, míg további öt alkalommal vereséget szenvedett.



A két csapat harmadszor találkozott a döntőben: 1985-ban a Monaco nyert 1-0-ra, 2010-ben a PSG, utóbbi ráadásban.

