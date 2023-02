A Paris Saint-Germain védője, Sergio Ramos nemrég bejelentette, hogy visszavonul a nemzetközi futballtól. A hír lehetett az előszele annak, hogy mit tartogat számára a jövő.

Ramos szerződése júniusban lejár a PSG-nél, és nem úgy tűnik, hogy a fővárosi klub új szerződést kötne a 36 éves játékossal. Ennek következtében a veteránnak máshol kell folytatnia a pályafutását, és ez lehet, hogy Szaúd-Arábiában lesz.

A Marca pénteken forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Al-Nassr vezetői már fel is vették a kapcsolatot a védő környezetével, hogy kifejezzék érdeklődésüket Ramos iránt, akit szívesen látnának Cristiano Ronaldo mellett. Ramos mellett az Al-Nassr más játékosokkal is fel kívánja venni a kapcsolatot.

A spanyol média megjegyzi, hogy az egyik ilyen játékos a középpályás Luka Modric, de a horvát a Real Madridnál szeretné folytatni. Ami Ramost illeti, arra egyelőre nincs válasz, hogy szeretne-e csatlakozni az Al-Nassrhoz.

Borítókép: l Nassr Club of Saudi Arabia / Handout/Anadolu Agency via Getty Images