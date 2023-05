Meglehetősen erős véleményt fogalmazott meg a Paris Saint-Germain-nel kapcsolatos problémákat illetően Carlos Tevez, aki a TyC Sports-nak kijelentette: a francia együttes nem tud vigyázni a a hétszeres aranylabdásra és megbecsülni sem képes őt.

„Lionel emberségből jelesre vizsgázott. Azért, mert ha azt mondod nekem, hogy világbajnokként nekem kellett volna bocsánatot kérnem, amiért elmentem egy kirándulásra a szabadnapomon, visszamennék Rosarioba és ott maradnék inni. Neked kell bocsánatot kérned tőlem! De az az igazság, hogy Messi minden más elé helyezi a klubot. És ebben a tekintetben meg kell emelned a kalapod előtte. Utána már sok mindent mondhatunk egy olyan klubról, ami nem igazán vigyázott rá. Az első pillanattól kezdve ahogy megérkezett, elhanyagolták. Ez az igazság.”

A klasszis támadó visszatérhetett a francia csapat edzéseire és hétvégén akár pályára is léphet a bajnokságban, az azonban biztosnak látszik, hogy távozik. Legfőbb kérője egykori klubja, ahova szívesen vissza is térne, ám ha ez pénzügyi okok miatt meghiúsulna, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok is ott van a pakliban.

Borítókép: Getty Images Europe / Aurelien Meunier