Komoly figyelmeztetést küldött az UEFA a PSG-nek, számolt be róla a francia L’Equipe nevű lap.

A klub harmadik éve képtelen volt teljesíteni a Financial Fair Play egyik alapszabályát, azaz hogy egy klub nem termelhet veszteséget az adóév végén.

A PSG az elmúlt három év mindegyikében 30 millió euró feletti hiánnyal zárt, ezen pedig változtatniuk kell. A francia lap szerint erre hároméves határidőt kapott a klub.

A Marca értesülései szerint az anyagi jellegű büntetések mellett a klub sportszakmai szankciókkal is számolhat, ha nem képesek kijavítani az eredményeiket.

Az UEFA új irányítási rendszere szigorúbban kezeli majd ezeket a vizsgálatokat, ez pedig kihat a PSG-re is, még úgy is, hogy a klub elnöke, Nasser Al Khelaifi az európai klubok szövetségének elnöke.

A Marca úgy tudja, a PSG mellett a Marseille is hasonló jellegű figyelmeztetést kapott a szervezettől.

