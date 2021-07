Nicolas Anelka a francia válogatott korábbi játékosa a PSG-nél kezdte, és bár később visszatért az együtteshez, már nagyon fiatalon távozott, hogy kipróbálhassa magát a legnagyobb klubokban. Most ezt tanácsolja honfitársának, Kylian Mbappénak is.



Amennyiben Mbappé szeretné elhódítani a legnagyobb díjakat és megnyerni az Aranylabdát, akkor másik ligába kellene igazolnia. Legalábbis Anelka szerint.



"Ha a legnagyobb elismeréseket akarja, akkor valamikor el kell mennie a PSG- től" - mondta a The Athletic-nek.



"Bármit is fog tenni Párizsban, az jó lesz, de valaki mindig azt mondja majd: Nos, nagyszerűen teljesítettél a PSG-ben, de ez csak Franciaországban volt, a legjobb bajnokságok pedig Angliában és Spanyolországban vannak, így nem versenyeztél a legjobb játékosokkal a legjobb ligákban.”



"El kell döntenie. Ha el akarja nyerni az Aranylabdát, figyelnie kell erre, ha meg akarja ismételni Cristiano Ronaldo és Lionel Messi teljesítményét, akkor a legjobbakkal kell versenyeznie."



"Nem mondhatod, hogy mindig a legjobbakkal versenyzel, amikor a PSG-nél vagy. A francia bajnokság nem könnyű, ne érts félre, de szerintem a legnehezebb bajnokság Angliában van.”



„Tehát, ha azt akarod, hogy az egyik legjobb légy, akkor bármit csinálhatsz Párizsban, de a Chelsea, a Manchester United, az Arsenal, a Manchester City vagy a Liverpool jobb neked. Vagy Spanyolországban a Real Madrid vagy a Barcelona. Esetleg Olaszország. Akkor globálisabb hatásról beszélhetünk” – fejtette ki.



Forrás: marca.com



